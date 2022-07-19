Ударная доза какого витамина спасет от депрессии

Исследователи из Редингского университета выяснили, что ежедневный прием 50 доз витамина B6 снижает тревожность и смягчает симптомы депрессии. При этом витамин B12 подобного эффекта не вызвал. Исследование опубликовано в журнале Human Psychopharmacology Clinical and Experimental.

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Психофармакологи разделили более 300 участников эксперимента на три группы: одни во время еды принимали 50-кратную дозу витамина B6, а другие — такое же количество витамина B12 или плацебо. Все участники — молодые мужчины и женщины старше 18 лет. Эксперимент продлился один месяц. В конце работы участники прошли тесты, которые оценивали их психоэмоциональное состояние. Оно значительно улучшилось в группе, которая принимала витамин B6, но не изменилось у принимавших плацебо. Витамин B12 имел небольшой эффект, несравнимый с действием B6.