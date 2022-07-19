Ученые нашли замену инсулинотерапии для больных диабетом

Учёные из Женевского университета уже несколько лет работают над альтернативой инсулинотерапии для пациентов с диабетом на основе белка S100A9. Теперь они предоставили принципиальное доказательство того, что этот белок может значительно улучшить метаболизм при дефиците инсулина.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Инсулинотерапия, которой в 2021 году исполнилось 100 лет, спасла жизни сотен миллионов людей, страдающих диабетом. Тем не менее, она сопряжена с некоторыми рисками из-за сложности дозирования.

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«Опасная для жизни гипогликемия, негативное влияние на жировой обмен и повышенный уровень холестерина – вот некоторые серьёзные побочные эффекты инсулина. Вот почему мы стремимся разработать дополнительные или альтернативные методы лечения, которые были бы более эффективными и менее опасными»,

– цитирует МedicalХpress Роберто Коппари, профессора кафедры клеточной физиологии и метаболизма и руководителя проекта.

В 2019 году команда профессора Коппари идентифицировала белок под названием S100A9, который регулирует уровень глюкозы в крови, липиды и кетоны (продукт окисления жирных кислот в печени, когда организму больше не хватает глюкозы для функционирования), без побочных эффектов инсулина. Однако для разработки лекарства нужно было понять, как именно работает этот белок, и продемонстрировать его эффективность на животных моделях.

Сначала команда решила расшифровать механизм действия S100A9 у мышей с диабетом. Выяснилось, что белок действует в печени. Он активирует рецептор TLR4, который расположен на мембране определённых клеток, но не на гепатоцитах, которые являются основными функциональными клетками печени. С фармакологической точки зрения это означает, что S100A9 не нужно проникать в клетки печени, чтобы действовать, и позволяет использовать простой инъекционный способ введения.

Учёные также исследовали кровь людей, страдающих диабетом, поступающих в отделение неотложной помощи с тяжёлым дефицитом инсулина.

«Обнаружено небольшое, но недостаточное естественное увеличение S100A9, – поясняет ведущий автор Джорджио Рамадори. – Поэтому ожидается, что дополнительное введение S100A9 усилит этот компенсаторный механизм».

Хотя идея комбинирования лекарств уже изучалась, предыдущие исследования были сосредоточены на препаратах, повышающих чувствительность к инсулину. Однако побочные эффекты инсулинотерапии остаются прежними.

«Здесь мы предлагаем радикально иную стратегию с препаратом, который работает независимо от инсулина и который не может ни вызвать гипогликемию, ни нарушить жировой обмен»,

– утверждают авторы.