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2 часа назад

Почему мужчины умирают раньше женщин

Мира Маркина

В России средняя продолжительность жизни у женщин составляет 77 лет, у мужчин 67 лет. По всему миру показатели разнятся, но неизменным остается одно – в среднем, женщины живут дольше мужчин.

Почему мужчины умирают раньше женщин
Фото: unsplashunsplash

Не так давно в журнале Science появилось новое исследование, в котором ученые предположили, почему мужчины живут меньше женщин. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Медики выдвинули гипотезу, согласно которой мужчины умирают раньше, потому что с возрастом из некоторых клеток их организма пропадает Y-хромосома. В постоянно обновляющихся клетках (например, в крови) этот процесс происходит быстрее.

Когда клетки без Y-хромосом достигают сердца, это может спровоцировать рубцевание ткани, которое чревато сердечной недостаточностью. А это одна из главных причин смерти в пожилом возрасте.

Как отметил автор исследования, Кеннет Уолш, чаще всего мужчины умирают быстрее женщин после 60 лет, словно они "биологически быстрее стареют".

У всех людей есть 23 пары хромосом. 22 из них – парные аутосомы, которые одинаковы у обоих полов. Но 23-я пара состоит из половых хромосом, различных у представителей разных полов. Это XX хромосомы у женщин и сочетание XY у мужчин.

Чтобы доказать свою теорию, ученые удаляли Y-хромосомы из клеток костного мозга самцов мышей. После этого у мышей образовывались рубцы на сердце, что приводило к сердечной недостаточности и, как следствие, к более ранней смерти.

Далее специалисты сопоставили полученные данные с данными из Британского Биобанка и установили: потеря Y-хромосомы действительно связана с более высокими показателями сердечных заболеваний и повышенным риском смерти. А процесс исчезновения хромосомы объяснили накоплением мутаций в ДНК клеток по мере старения.

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