Как бег вызывает преждевременное старение

Многие убеждены, что бег приносит здоровью лишь пользу. Кроме того, эти физические нагрузки не требуют материальных вложений и особых условий: достаточно надеть удобные кроссовки и выйти на пробежку.

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Однако ученые предупреждают: подобные физические нагрузки не всегда благотворно влияют на здоровье. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В начале июня 2022 года British Heart Foundation опубликовал исследование, согласно которому бег на длинные дистанции является одной из причин преждевременного старения у мужчин. При этом женщинам этот вид спорта, напротив, идет только на пользу.

В исследовании приняли участие 300 спортсменов. Изучив их данные, ученые выяснили, что основные артерии у мужчин, занимающихся бегом на длинные дистанции, гораздо жестче, чем ожидалось. Иными словами, артерии бегунов находились в таком состоянии, которое должно было проявиться только через 10 лет.

В свою очередь, преждевременное старение крупных артерий провоцирует повышенный риск сердечных приступов и инсультов.

Однако, по словам замдиректора Британского фонда сердца профессора Джеймса Лейпер не стоит преждевременно отказываться от любимой активности. Эксперт подчеркнул, что ученым нужно провести еще несколько исследований, которые подтвердят или опровергнут уже сделанные выводы. Более того, полученные результаты не отменяют пользы бега на короткие и средние дистанции: