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1 час назад

Избавьтесь от этих цветов в одежде, чтобы не бороться с комарами

Мира Маркина

Каким бы долгожданным ни было лето, есть одна вещь, которая неизменно раздражает всех нас в этот сезон – насекомые. В частности, комары. К счастью, есть несколько эффективных способов, которые помогут избежать встречи с ними. Один из самых неочевидных заключается в подборе цветовой гаммы для выхода на улицу. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Избавьтесь от этих цветов в одежде, чтобы не бороться с комарами
Фото: unsplashunsplash

В феврале 2022 года журнал Nature Communications опубликовал результаты исследования, в ходе которого ученые выясняли, какие цвета наиболее привлекательны для комаров.

В первом эксперименте специалисты использовали аэродинамическую трубу, чтобы наблюдать за траекториями полетов насекомых. Одну часть туннеля покрыли маленькими точками разных цветов, в том числе цветами разных оттенков кожи. После этого ученые ввели в трубу углекислый газ, по которому комары определяют кровь.

Поначалу насекомые были равнодушны к цветам, но после введения CO2 они тут же ринулись к красным, оранжевым и черным цветам. Важно отметить, что длина волны красного и оранжевого цветов была очень похожа на цвет человеческой кожи.

В то же время синий, белый, зеленый и фиолетовый цвета вообще не привлекали комаров. Вот почему, чтобы не иметь большой успех у кровососов эксперты советуют облачаться в одежду этих цветов. А вот красного, оранжевого и черного лучше избегать.

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