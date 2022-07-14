Созданы микрочастицы для разработки самоподдерживающихся вакцин

Специалисты представили микрочастицы, изготовленные из биосовместимого полимера PLGA (применяется в имплантах, протезах и так далее), в которые можно запаять препарат вакцины. После введения частицы будут постепенно высвобождать необходимое вещество. Если медикам необходимо, чтобы часть вакцины поступила в организм через полгода после введения, будут использованы более стойкие полимеры, а если спустя три месяца — более быстроразлагающиеся (подобные некоторым видам швов).