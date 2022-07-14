Почему раны во рту заживают так быстро

Вероятно вы замечали, что если во рту появляются ранки, то слизистая быстро восстанавливается. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

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Заживление ран на слизистой полости рта долгое время считалось идеальной системой заживления ран. Но свойства слизистой, которые обеспечивают это заживление были плохо изучены. Поэтому группа ученых решила изучить этот вопрос. Результаты исследования опубликованы в издании Science.

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Иследователи под руководством Рамиро Иглесиаса-Бартоломе из Национального института артрита, заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи в Бетезде, детально рассмотрели процесс заживания раны на обычном кожном покрове и на слизистой.

Ученые хотели выяснить, чем заживление ран во рту отличается от заживления кожных покровов. Для этого набрали 30 добровольцев и нанесли им небольшие раны во рту и на руке. В течение следующих шести дней исследователи наблюдали за заживлением ран и брали образцы тканей с соответствующих участков. Уже через три дня эпителий слизистой оболочки почти полностью восстановился, а кожные раны оставались отчетливо видны даже через шесть дней.

РНК и молекулярный анализ образцов тканей наконец-то выявил причину данного явления. Клетки во рту показали иные закономерности экспрессии генов, чем клетки кожи. Как выяснили исследователи, транскрипционные факторы SOX2, PITX1 и PITX2 более выраженные в слизистой оболочке. Эти ДНК-связывающие белки могут влиять на то, читаются ли определенные гены, и если да, то насколько сильно.

В результате такой эволюции, кератинообразующие клетки (Кератиноциты) в тканях добровольцев были более активны, антимикробные защитные механизмы были усилены, и рана в конечном итоге зажила быстрее. Интересно, что профиль стенок ротовой полости был похож на профиль кожи больных псориазом. Так как люди с этим кожным заболеванием испытывают "чрезмерное заживление ран".