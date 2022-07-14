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2 часа назад

Ученые изобрели новый метод диагностики неврологических заболеваний

Газета.Ru

Новый математический метод обработки данных о состоянии головного мозга разработали ученые БФУ им. И. Канта и Университета Иннополис. Результаты исследования опубликованы в журнале Chaos, Solitons & Fractals. Об этом пишет РИА «Новости».

Ученые изобрели метод диагностики неврологических заболеваний
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Новый подход позволит оперативно определить неврологические проблемы без утомительных для пациентов процедур.

Точная диагностика проблем головного мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), требует длительных тестов, которые могут быть затруднительны для людей пожилого возраста, отметили ученые.

Теперь разработан новый подход к обработке показателей ЭЭГ, который позволяет проводить точную диагностику даже на основе небольшого объема данных.

Это вариация вейвлет-анализа — математического подхода, позволяющего изучать различные частотные компоненты данных во временном распределении. Уточняется, что это эффективный способ диагностики поведения живых систем, включая мозг человека. Он может работать с большим массивом данных, то есть длительных разнообразных тестов. В медицине же часто необходимо соблюдать ограничения на нагрузку пациентов, особенно когда работа идет с пожилыми людьми, указал Александр Храмов, глава лаборатории нейронауки и когнитивных технологий университета Иннополис, главный научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта. Новый метод уже показал себя с двумя группами взрослых добровольцев молодого и пожилого возраста. Он дал хорошие результаты.

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