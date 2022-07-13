Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Инсульт и болезни сердца оказались способны привести к слепоте

Ferra.ru

В исследовании, опубликованном в издании Retina, впервые была обнаружена связь между возрастной дегенерацией жёлтого пятна (из-за которой люди чаще всего теряют зрение) и инсультом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проводилось исследование специалистами из Нью-Йоркского глазного и ушного госпиталя на горе Синай.

Инсульт и болезни сердца способны привести к слепоте
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда учёных из Нью-Йорка исследовала, как разные формы возрастной дегенерации жёлтого пятна влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При этом выяснилось, что только одна форма этой болезни (при которой встречаются субретинальные отложения друзенов) связана с высоким риском развития болезней сердца.

Всего исследователи провели анализ результатов оптической когерентной томографии (ОКТ) 126 людей с возрастной дегенерацией жёлтого пятна. Помимо этого, участники исследования заполняли анкету.

40 процентов всех пациентов (51 человек из 126) имели болезни сердца, а у 66 процентов тех, кто страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, были субретинальные друзеноидные отложения (одна из форм возрастной дегенерации жёлтого пятна).

Специалисты полагают, что болезни сердца и сосудов нарушают кровообращение в глазах. В результате под сетчаткой глаза образуются субретинальные друзеноидные отложения, а затем начинает снижаться зрение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители