Инсульт и болезни сердца способны привести к слепоте

В исследовании, опубликованном в издании Retina, впервые была обнаружена связь между возрастной дегенерацией жёлтого пятна (из-за которой люди чаще всего теряют зрение) и инсультом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проводилось исследование специалистами из Нью-Йоркского глазного и ушного госпиталя на горе Синай.

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Команда учёных из Нью-Йорка исследовала, как разные формы возрастной дегенерации жёлтого пятна влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При этом выяснилось, что только одна форма этой болезни (при которой встречаются субретинальные отложения друзенов) связана с высоким риском развития болезней сердца.

Всего исследователи провели анализ результатов оптической когерентной томографии (ОКТ) 126 людей с возрастной дегенерацией жёлтого пятна. Помимо этого, участники исследования заполняли анкету.

40 процентов всех пациентов (51 человек из 126) имели болезни сердца, а у 66 процентов тех, кто страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, были субретинальные друзеноидные отложения (одна из форм возрастной дегенерации жёлтого пятна).

Специалисты полагают, что болезни сердца и сосудов нарушают кровообращение в глазах. В результате под сетчаткой глаза образуются субретинальные друзеноидные отложения, а затем начинает снижаться зрение.