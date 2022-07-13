Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
2 часа назад

Неврологи создали искусственные клетки для поиска методов лечения старческой слепоты

Газета.Ru

Исследователи разработали новую экспериментальную линию клеток человека из клеток пигментного эпителия сетчатки, получивших название ABC-клеток. Эта линия поможет изучить заболевания глаз, вызывающих слепоту, включая возрастную макулярную дегенерацию. Работа международной группы ученых из Университета Луизианы была опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience.

Неврологи создали клетки для поиска методов лечения слепоты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эта клеточная линия сохраняет свойства нативных клеток пигментного эпителия сетчатки, что делает ее надежной клеточной системой для изучения дегенеративных заболеваний сетчатки. Клетки пигментного эпителия сетчатки служат частью барьера, который защищает целостность клеток фоторецепторов. Клеточная линия поможет изучить процесс восстановления, который устраняет поврежденные клеточные структуры. По словам ученых, будущие исследования будут направлены на поиск методов лечения возрастной дегенерации зрения.

Ранее ученые назвали фактор, негативно влияющий на умственное развитие ребенка.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители