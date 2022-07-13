Неврологи создали клетки для поиска методов лечения слепоты

Исследователи разработали новую экспериментальную линию клеток человека из клеток пигментного эпителия сетчатки, получивших название ABC-клеток. Эта линия поможет изучить заболевания глаз, вызывающих слепоту, включая возрастную макулярную дегенерацию. Работа международной группы ученых из Университета Луизианы была опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience.

Эта клеточная линия сохраняет свойства нативных клеток пигментного эпителия сетчатки, что делает ее надежной клеточной системой для изучения дегенеративных заболеваний сетчатки. Клетки пигментного эпителия сетчатки служат частью барьера, который защищает целостность клеток фоторецепторов. Клеточная линия поможет изучить процесс восстановления, который устраняет поврежденные клеточные структуры. По словам ученых, будущие исследования будут направлены на поиск методов лечения возрастной дегенерации зрения.