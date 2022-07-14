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2 часа назад

Ученые научились лечить позвоночник лекарством от рака

Ferra.ruиещё 1

В Бирмингемском университете прошли исследования, в результате которых был найден препарат, восстанавливающий нервы позвоночника после травмы.

Ученые научились лечить позвоночник лекарством от рака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалистов, принимавших участие в научной работе, ранее это лекарство применялось для лечения рака. Теперь же, после исследований на клеточном уровне и лабораторных животных, эксперты выяснили, что при пероральном приёме вещество AZD1390 может блокировать реакцию на повреждение ДНК в нервных клетках и способствовать регенерации нервов.

Это, в свою очередь, приводит к восстановлению сенсорных и моторных функций после травмы позвоночника.

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