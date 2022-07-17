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1 час назад

Урологические проблемы предложили выявлять странным способом

Мира Маркина

Медицина не стоит на месте, и с каждым годом у врачей появляется все больше возможностей для выявления тех или иных заболеваний. Например, не так давно мир узнал о прослушке для урологов, которая помогает в диагностике недугов. Подробнее об этой инновационной технике –  в материале "Рамблера".

Урологические проблемы предложили выявлять странным способом
Фото: unsplashunsplash

Алгоритм Audioflow разработали урологи из Европы. Эта технология подслушивает людей в туалете во время справления нужды, а затем на основе полученных данных диагностирует проблемы с мочевыделительной системой, если они имеются. В данный момент алгоритм корректно работает только для мужчин, но специалисты уже разрабатывают женскую версию.

На разработку алгоритма ушло два года. Все это время искусственный интеллект изучал аудиозаписи 534 мужчин. В итоге по звуку мочеиспускания система научилась определять скорость потока и объем жидкости. Эти данные она сопоставляет с проведенным в туалете временем, и после этого выносит вердикт.

Плюсом данной технологии является то, что ей можно пользоваться дома без присмотра врача. В ближайшее время планируется выпустить приложение для смартфона на основе алгоритма.

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