Урологические проблемы предложили выявлять странным способом

Медицина не стоит на месте, и с каждым годом у врачей появляется все больше возможностей для выявления тех или иных заболеваний. Например, не так давно мир узнал о прослушке для урологов, которая помогает в диагностике недугов. Подробнее об этой инновационной технике – в материале "Рамблера".

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Алгоритм Audioflow разработали урологи из Европы. Эта технология подслушивает людей в туалете во время справления нужды, а затем на основе полученных данных диагностирует проблемы с мочевыделительной системой, если они имеются. В данный момент алгоритм корректно работает только для мужчин, но специалисты уже разрабатывают женскую версию.

На разработку алгоритма ушло два года. Все это время искусственный интеллект изучал аудиозаписи 534 мужчин. В итоге по звуку мочеиспускания система научилась определять скорость потока и объем жидкости. Эти данные она сопоставляет с проведенным в туалете временем, и после этого выносит вердикт.