Выявлены помогающие определить меланому биомаркеры

В ходе работы специалисты изучили экспрессию более тысячи генов в 134 областях. В этих участках содержались меланоциты — клетки, вырабатывающие пигмент меланин, а также кератиноциты. Исследуемые ткани было получены в результате биопсии 12 различных опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных.

Выяснилось, что биомаркеры меланомы экспрессируются либо опухолевыми клетками, либо соседними клетками вокруг опухоли. Также оказалось, что S100A8 экспрессировался на самом деле не в иммунных клетках, а кератиноцитами. Дополнительное изучение S100A8 на 252 доброкачественных и злокачественных новообразованиях показало, что экспрессия происходит только в случае меланомы, что может использоваться для диагностики этого заболевания.