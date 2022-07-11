Найден механизм обострения волчанки при хроническом стрессе

Обострение системной красной волчанки может быть вызвано стрессом, что ранее наблюдали врачи, а теперь подтвердили биологи. Молекулярный механизм, лежащий в основе этого явления, может стать мишенью для первых лекарств от волчанки. Исследование опубликовано в журнале Annals of the Rheumatic Diseases.

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Системная красная волчанка — неизлечимое аутоиммунное заболевание, при котором чередуются периоды ремиссии и обострения. Лекарства от нее нет, врачи могут только снизить риск обострения и избавить от некоторых симптомов. Известно, что ухудшить состояние больного может стресс. Как выяснили исследователи из Института генетической медицины Университета Хоккайдо, стресс запускает молекулярный механизм, который приводит в конечном счете к повышению уровней интерлейкинов IL12 и IL23. Этот вывод они пока получили только на мышах, которым устроили дефицит сна, что повлекло изменение активности не менее 509 генов.