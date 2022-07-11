У мозга тоже есть «‎режим энергосбережения»

Мы привыкли к режиму энергосбережения у смартфонов, и, как оказалось, у мозга есть подобный механизм. Он активируется во время чрезвычайных ситуаций — например при долгом голодании.

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Нейробиологи из Эдинбургского университета обнаружили стратегию энергосбережения в зрительных системах мышей. Они обнаружили, что когда животных лишали достаточного количества пищи в течение нескольких недель — достаточно долго, чтобы они потеряли 15-20% своего нормального веса — нейроны в зрительной коре уменьшали количество АТФ на 29%. АТФ, или аденозинтрифосфат, — это универсальный источник энергии для всех биохимических процессов.