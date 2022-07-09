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1 час назад

Онкологи разработали новый метод лечения рака молочной железы

Газета.Ru

Исследователи онкологического центра Колорадского университета разработали препарат, тормозящий активность гена PIK3CA, связанного с агрессивными и устойчивыми к лечению опухолями молочной железы. Это позволит бороться с наиболее опасными подтипами опухолей и сделает лечение эффективнее. Об успехах исследователи рассказали в статье в журнале JCO Precision Oncology.

Разработан новый метод лечения рака молочной железы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ген PIK3CA - один из наиболее часто мутирующих генов при раке молочной железы, поясняют авторы работы. При агрессивном HER2-положительном раке молочной железы мутации PIK3CA вызывают терапевтическую резистентность опухолей. Рецептор HER2 присутствует примерно в 20% случаев опухолей молочной железы. Ингибиторы HER2 позволяют достаточно успешно бороться с опухолью, но мутации регулируемого геном PIK3CA белка PI3K, связанного с этим рецептором, сводят результат на нет, позволяя опухоли расти и дальше.

Белок PI3K связан со многими другими рецепторами, поэтому в ранних экспериментах его ингибиторы приводили, в частности, к нарушению метаболизма глюкозы и появлению диабета. Теперь же исследователям удалось создать менее токсичный препарат, который показал хорошие результаты в экспериментах на клеточных линиях и животных. К концу лета 2022 года исследователи планируют запустить испытания на людях.

"Мы пытаемся перекрыть все пути роста опухолевых клеток. Мы надеемся, что комбинация ингибиторов PI3K и HER2 покажет значительные результаты для пациентов с этим агрессивным типом рака молочной железы",

- пояснили авторы работы.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что российские ученые обнаружили РНК, связанные с несколькими типами рака.

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