Увеличивает талию и уменьшает мозг: определен опасный тип питания

Новое исследование показало, что постоянное питание жирной пищей может не только увеличивать вашу талию, но и разрушать мозг.

Международная группа исследователей увидела чёткую связь между диетой и ухудшением когнитивных функций у мышей. Животных кормили пищей с высоким содержанием жиров в течение 30 недель. Это привело к диабету, и последующим ухудшениям когнитивных способностей мышей, включая развитие тревожности, депрессии и болезни Альцгеймера. Подопытные с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями в головном мозге.