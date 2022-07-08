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1 час назад

Электростимуляция глаз оказалась способом лечения депрессии

Ferra.ru

Исследователи из Университета Гонконга и Городского университета Гонконга провели эксперименты и увидели, что электрическая стимуляция роговицы глаза помогает в лечении депрессии.

Электростимуляция глаз оказалась способом лечения депрессии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изначально этот метод разрабатывался для других целей — для лечения глаз. Процедура такова: электроды в виде контактных линз размещают на роговице пациента с контрольным электродом на коже возле каждого глаза. Затем подаётся слабый ток.

Теперь ученые обнаружили, что этот метод способен активировать проводящие пути мозга и имеет эффект, похожий на действие антидепрессантов. В экспериментах электростимуляция глаз снизила уровень гормонов стресса в модели депрессии на мышах. Кроме того, она увеличила экспрессию генов, участвующих в развитии и росте клеток гиппокампа. У экспериментальных мышей улучшилась работа памяти и уменьшились отложения бета-амилоида, который связан с болезнью Альцгеймера, в гиппокампе.

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