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40 минут назад

Нейробиологи обнаружили, что длительное питание жирной едой уменьшает мозг

Газета.Ru

Международная группа неврологов под управлением Университета Южной Африки установила, что диета, содержащая большое количество жиров, негативно сказывается на состоянии мозга. Исследование ученых было опубликовано в журнале Metabolic Brain Disease.

Длительное питание жирной едой уменьшает мозг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

К таким выводам исследователи пришли в результате экспериментов с мышами. Грызунов разделили на две группы. Первая группа получала пищу с высоким содержанием жиров в течение 30 недель, вторая придерживалась нормального рациона в течение такого же периода времени. При этом часть мышей в обеих группах страдали от болезни Альцгеймера.

Ученые также отслеживали такие параметры, как уровень глюкозы в крови, количество потребляемой пищи и массу тела. У генетически модифицированных мышей с болезнью Альцгеймера наблюдалось значительное ухудшение когнитивных функций и патологические изменения в мозге при кормлении пищей с высоким содержанием жиров. Кроме того, мыши с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями головного мозга.

"Ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных функций. Сочетание ожирения, возраста и диабета, скорее всего, приведет к снижению когнитивных способностей, болезни Альцгеймера и другим психическим расстройствам",

— отметили авторы работы.

Ранее нейрофизиолог Александр Каплан рассказал "Газете.Ru" о своей работе в тантрических монастырях.

Наука,Александр Каплан,
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