Длительное питание жирной едой уменьшает мозг

Международная группа неврологов под управлением Университета Южной Африки установила, что диета, содержащая большое количество жиров, негативно сказывается на состоянии мозга. Исследование ученых было опубликовано в журнале Metabolic Brain Disease.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

К таким выводам исследователи пришли в результате экспериментов с мышами. Грызунов разделили на две группы. Первая группа получала пищу с высоким содержанием жиров в течение 30 недель, вторая придерживалась нормального рациона в течение такого же периода времени. При этом часть мышей в обеих группах страдали от болезни Альцгеймера.

Ученые также отслеживали такие параметры, как уровень глюкозы в крови, количество потребляемой пищи и массу тела. У генетически модифицированных мышей с болезнью Альцгеймера наблюдалось значительное ухудшение когнитивных функций и патологические изменения в мозге при кормлении пищей с высоким содержанием жиров. Кроме того, мыши с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями головного мозга.

"Ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных функций. Сочетание ожирения, возраста и диабета, скорее всего, приведет к снижению когнитивных способностей, болезни Альцгеймера и другим психическим расстройствам",

— отметили авторы работы.