4 факта о жвачке, которые заставят вас отказаться от нее

Жвачкой пользуются люди по всему миру: кто-то для свежести дыхания, кто-то ради вкуса. Однако жвачка не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Опасные сахарозаменители

Если вы отказались от сахара или стараетесь это сделать, не стоит радоваться сахарозаменителям, присутствующим в жвачке. Подсластитель аспартам распадается на токсичные вещества, сахарин является канцерогеном, сукламат вызывает аллергию, а ксилит может спровоцировать рак мочевого пузыря.

Риск для плода

Беременным девушкам стоит отказаться не только от сигарет и алкоголя, но и от жвачки. В ней содержатся балластные вещества, которые могут быть чреваты аллергией у малыша и даже проблемами с иммунитетом.

Гастрит и язва

Если вы жуете жвачку на голодный желудок, то желудок начинает вырабатывать кислоту в огромных количествах. При этом пищи, которая должна растворяться в кислоте, нет. В конце концов, кислота разъедает ткани желудка и приводит к язве и гастриту.

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