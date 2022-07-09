Ученые нашли способ облегчить боль при помощи звука

В ходе опытов на лабораторных мышах грызунам включали три типа музыки на 20 минут – приятную классическую, случайные перемешанные звуки из того же музыкального произведения и белый шум. При этом грызунам делали уколы в лапы и отслеживали их реакцию – если они лизали конечности, то делался вывод, что они чувствовали боль. В результате удалось установить, что все звуки при низкой интенсивности относительно основного шума снижали болевую чувствительность мышей, а более высокая интенсивность тех же звуков на них не влияла.