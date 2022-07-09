Ученые нашли способ облегчить боль при помощи звука

Команда исследователей из Научно-технологического университета Китая совместно с американскими коллегами установила, что боль можно облегчить с помощью звукового воздействия, сообщает журнал Science.
В ходе опытов на лабораторных мышах грызунам включали три типа музыки на 20 минут – приятную классическую, случайные перемешанные звуки из того же музыкального произведения и белый шум. При этом грызунам делали уколы в лапы и отслеживали их реакцию – если они лизали конечности, то делался вывод, что они чувствовали боль. В результате удалось установить, что все звуки при низкой интенсивности относительно основного шума снижали болевую чувствительность мышей, а более высокая интенсивность тех же звуков на них не влияла.
«Пока мы раскрыли схему, которая позволяет снять боль с помощью звука у мышей, но это исследование позволило добыть знания, которые послужат основой для новых подходов к лечению боли»,
– отметила директор Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований США Рена Д’Соуза.
Кроме того, ученые выяснили, что низкоинтенсивный шум уменьшал активность нейронов и снижал болевые ощущения, а обратный процесс возвращал чувствительность к боли. В дальнейшем представители науки намерены выяснить, воздействуют ли звуки на человека таким же образом.
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