Способность людей к речи объяснили уникальными связями в мозге

Нейробиологи провели исследование, чтобы установить, как люди обрели способность к речи. Для этого они сравнили мозг человека с мозгом нашего ближайшего родственника – шимпанзе, сообщает PNAS.

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Ученые отметили, что мозг человека и примата, на первый взгляд, очень похож. Однако люди общаются посредством сложного языка, тогда как приматы на это не способны.

Исследователи в течение многих лет пытались найти объяснение данному феномену. Но большинство научных работ посвящали дугообразному пучку – нервному тракту, соединяющему лобную и височную доли.

«Мы хотели переключить наше внимание на связь двух областей коры, расположенных в височной доле, которые одинаково важны для нашей способности использовать язык», – подчеркнули авторы нового исследования.

Ученые просканировали мозг 50 человек и 29 шимпанзе. На снимках отобразили белое вещество – нервные пути, соединяющие области мозга.

Затем специалисты сравнили переднюю и заднюю медиальные области височной доли. Известно, что у людей эти области имеют критическое значение для освоения языка, и их повреждения влекут за собой грубые нарушения языковой функции.

Исследования показали, что в людей данная область развита гораздо сильнее. Так, если у шимпанзе связи задней медианной области были ограничены в основном височной долей, то у людей наблюдалась связь также с лобной и теменной долями. Дугообразный пучок выполнял роль «анатомического пути».

Ученые заключили, что дугообразный пучок – далеко не единственное эволюционное преобразование, подарившее людям способность к речи. Они отметили, что исследование носило исключительно анатомический характер, и пока сложно сказать, как найденные ими закономерности отражаются на развитии мозга.