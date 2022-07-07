Способность людей к речи объяснили уникальными связями в мозге

Нейробиологи провели исследование, чтобы установить, как люди обрели способность к речи. Для этого они сравнили мозг человека с мозгом нашего ближайшего родственника – шимпанзе, сообщает PNAS.
Ученые отметили, что мозг человека и примата, на первый взгляд, очень похож. Однако люди общаются посредством сложного языка, тогда как приматы на это не способны.
Исследователи в течение многих лет пытались найти объяснение данному феномену. Но большинство научных работ посвящали дугообразному пучку – нервному тракту, соединяющему лобную и височную доли.
«Мы хотели переключить наше внимание на связь двух областей коры, расположенных в височной доле, которые одинаково важны для нашей способности использовать язык», – подчеркнули авторы нового исследования.
Ученые просканировали мозг 50 человек и 29 шимпанзе. На снимках отобразили белое вещество – нервные пути, соединяющие области мозга.
Затем специалисты сравнили переднюю и заднюю медиальные области височной доли. Известно, что у людей эти области имеют критическое значение для освоения языка, и их повреждения влекут за собой грубые нарушения языковой функции.
Исследования показали, что в людей данная область развита гораздо сильнее. Так, если у шимпанзе связи задней медианной области были ограничены в основном височной долей, то у людей наблюдалась связь также с лобной и теменной долями. Дугообразный пучок выполнял роль «анатомического пути».
Ученые заключили, что дугообразный пучок – далеко не единственное эволюционное преобразование, подарившее людям способность к речи. Они отметили, что исследование носило исключительно анатомический характер, и пока сложно сказать, как найденные ими закономерности отражаются на развитии мозга.
«Но тот факт, что этот паттерн связей настолько уникален для нас, людей, предполагает, что он может быть важным аспектом организации мозга, обеспечивающим наши отличительные языковые способности», – подчеркнули авторы научной работы.