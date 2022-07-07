Выявлена роль щитовидной железы в развитии деменции

Международная команда специалистов выявила роль щитовидной железы в развитии деменции. Они считают, что пожилые люди с недостаточной активностью этого органа на 80 процентов чаще имеют нейродегенеративное заболевание, чем испытуемые без таких нарушений. Выводы работы описаны в журнале Neurology.

Гипотиреоз — состояние, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, — способен замедлить метаболизм, повысить усталость и чувствительность к холоду. В ходе исследования специалисты проанализировали данные 7843 пациентов с деменцией и сравнили с таким же числом участников без старческого слабоумия.