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3 часа назад

Выявлена роль щитовидной железы в развитии деменции

Lenta.ruиещё 3

Международная команда специалистов выявила роль щитовидной железы в развитии деменции. Они считают, что пожилые люди с недостаточной активностью этого органа на 80 процентов чаще имеют нейродегенеративное заболевание, чем испытуемые без таких нарушений. Выводы работы описаны в журнале Neurology.

Выявлена роль щитовидной железы в развитии деменции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гипотиреоз — состояние, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, — способен замедлить метаболизм, повысить усталость и чувствительность к холоду. В ходе исследования специалисты проанализировали данные 7843 пациентов с деменцией и сравнили с таким же числом участников без старческого слабоумия.

Оказалось, что 68 человек с деменцией ранее болели гипотиреозом, а среди участников без нейродегенеративного заболевания таких оказалось только 34. Совместив полученную информацию с рядом других факторов, влияющих на возникновение деменции, ученые выяснили, что в случае проблем с щитовидной железой риск обнаружить деменцию на 80 процентов выше.

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