Обнаружен блокирующий размножение вируса гепатита А препарат

Ученые Медицинской школы Университета Северной Каролины обнаружили, что размножение вируса гепатита А (HAV) требует специфического взаимодействия между человеческим белком ZCCHC14 и группой ферментов, называемых поли(А)-полимеразами TENT4. Кроме того, соединение RG7834, которое можно принимать перорально, блокирует это взаимодействие и останавливает репликацию вируса на ключевом этапе, предотвращая заражение клеток печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).