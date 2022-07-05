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25 минут назад

Новое исследование может сделать более эффективным лечение астмы

Сибмеда

В мире астмой страдают более 260 миллионов людей, поэтому изучать механизмы этого заболевания и разрабатывать эффективные методы лечения – это приоритетная задача современной медицины. Результатом нового исследования стало научное открытие, которое может помочь в решении этой задачи.

Новое исследование может сделать лечение астмы эффективнее
Фото: СибмедаСибмеда

Тяжёлая астма часто неконтролируема, даже если человек принимает высокие дозы препарата или комбинацию лекарств. Чтобы улучшить методы лечения, необходимо понять основные механизмы заболевания. И один из способов сделать это – изучить химический профиль организма, метаболом, который несёт информацию о текущем физическом состоянии человека и течении заболевания. В данном случае учёные использовали метаболом мочи астматиков для выявления различий - пишет MedicalXpress.

В ходе исследования было подтверждено, что у тяжёлых астматиков в моче обнаруживается особый биохимический профиль по сравнению с астматиками лёгкой и средней степени тяжести заболевания и здоровыми людьми.

Учёные проанализировали образцы мочи более 600 участников из 11 стран. Они обнаружили особый тип метаболитов, называемые карнитинами, уровень которых снижается у тяжёлых астматиков. Известно, что карнитины играют важную роль в выработке клеточной энергии и иммунных реакциях. Дальнейший анализ показал, что метаболизм карнитина у астматиков с тяжёлой формой заболевания был ниже.

Учёные указали, что это предварительные результаты, но исследования метаболизма карнитина будут продолжены, чтобы оценить его потенциал в качестве новой «мишени» для лечения астмы.

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