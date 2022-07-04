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20 минут назад

Почему вентилятор может быть вреден в жару

Мира Маркина

Вентилятор – одно из самых бюджетных спасений в жару. Цены на кондиционеры стартуют от 15 тысяч рублей, а вентилятор можно приобрести по цене в 10 раз дешевле. Однако специалисты предупреждают – это устройство может быть опасно. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему вентилятор может быть вреден в жару
Фото: unsplashunsplash

Важно помнить о том, что вентиляторы не охлаждают воздух, а перемещают его и создают таким образом ветер. Зачастую это приносит облегчение и помогает поту быстрее испаряться, но в некоторых случаях все работает иначе.

Если температура воздуха в квартире выше +35 градусов, вентилятор будет обдувать тело горячим воздухом, что может спровоцировать прирост тепла и довести до теплового утомления. Вот почему, если вы чувствуете, что температура поднялась выше +35 градусов, лучше переместиться в помещение с кондиционером.

Если вы работаете из дома, можно выбрать коворкинг или кофейню. Если же у вас выходной, придумайте для себя досуг, который поможет не перегреваться – например, поход в кино, шоппинг в торговом центре или встреча с друзьями в кафе.

Не забывайте также о том, что состояние в жару усугубляет употребление алкоголя, сладкой газировки и плохой сон. Чаще пейте чистую воду, принимайте освежающий душ и старайтесь избегать прогулок на улице в часы максимальной активности солнца – с 12 до 16 часов дня.

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