Почему вентилятор может быть вреден в жару

Вентилятор – одно из самых бюджетных спасений в жару. Цены на кондиционеры стартуют от 15 тысяч рублей, а вентилятор можно приобрести по цене в 10 раз дешевле. Однако специалисты предупреждают – это устройство может быть опасно. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Важно помнить о том, что вентиляторы не охлаждают воздух, а перемещают его и создают таким образом ветер. Зачастую это приносит облегчение и помогает поту быстрее испаряться, но в некоторых случаях все работает иначе.

Если температура воздуха в квартире выше +35 градусов, вентилятор будет обдувать тело горячим воздухом, что может спровоцировать прирост тепла и довести до теплового утомления. Вот почему, если вы чувствуете, что температура поднялась выше +35 градусов, лучше переместиться в помещение с кондиционером.

Если вы работаете из дома, можно выбрать коворкинг или кофейню. Если же у вас выходной, придумайте для себя досуг, который поможет не перегреваться – например, поход в кино, шоппинг в торговом центре или встреча с друзьями в кафе.