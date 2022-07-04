Почему в жару хочется спать

В жару хочется пить, больше времени проводить в воде и есть прохладную пищу, а еще спать. Последний пункт кажется не самым логичным, ведь заснуть, когда в квартире духота, весьма сложно. Однако специалисты доказали – именно трансформации, которые происходят с нашим организмом в жару, клонят нас в сон.

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Подробнее о причинах сонливости – в материале "Рамблера".

Вы тратите много энергии на то, чтобы остыть

Потовые железы в жаркую погоду работают особенно активно. Кровообращение также ускоряется, и организм расходует запасы глюкозы. Таким образом, энергия растрачивается, даже если вы не работаете и не занимаетесь спортом. Отсюда усталость и желание поспать посреди дня.

У вас снижается кровяное давление

Из-за того, что кровеносные сосуды в жару расширяются, давление падает. Снижение артериального давления приводит к тому, что в мозг начинает поступать меньше крови. Меньший приток крови провоцирует головокружение, снижение работоспособности и сонливость.

Вам не хватает жидкости

В жару организм как никогда озабочен терморегуляцией. Эта одна из причин, по которой мы потеем – так тело пытается охладиться и не допустить перегрева. Однако в процессе терморегуляции человек активно теряет влагу, и если не восполнять водный баланс можно столкнуться с неприятными последствиями.