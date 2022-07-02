Изобретен аппарат, снимающий боль в мышцах при помощи звука

"Портативное устройство MurQ устраняет боль за счет технологии виброакустической терапии. Колебания частоты 20-50 Гц оказывают анальгетический и спазмолитический эффект, который снимает боль в мышцах и спазм мускулатуры. Для этого аппарат нужно приложить на несколько минут к участку тела", — заявили в пресс-службе.