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3 часа назад

Российские ученые изобрели аппарат, снимающий боль в мышцах при помощи звука

Газета.Ru

Российские ученые создали устройство, снимающее боль и спазм в мышцах за несколько минут при помощи звуковой стимуляции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу платформы НТИ — организатора интенсива "Архипелаг 2022".

Изобретен аппарат, снимающий боль в мышцах при помощи звука
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

"Портативное устройство MurQ устраняет боль за счет технологии виброакустической терапии. Колебания частоты 20-50 Гц оказывают анальгетический и спазмолитический эффект, который снимает боль в мышцах и спазм мускулатуры. Для этого аппарат нужно приложить на несколько минут к участку тела", — заявили в пресс-службе.

Для устранения боли устройство нужно использовать около 10 минут. Звуковые волны проникают в ткани тела и блокируют передачу болевых импульсов в головной и спинной мозг, устраняя мышечный спазм. Человек в этот момент чувствует мягкую расслабляющую вибрацию. Серийное производство аппарата планирует запустить в 2023 году.

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