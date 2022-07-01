Разработан снимающий боль имплант

Как уточняется, устройство полностью биосовместимо и водорастворимо. Оно представляет собой пластичную небольшую ленту шириной 5 миллиметров, которая хирургическим путем вводится пациенту и затем оборачивается вокруг определенного нерва. Имплант способен точечно заморозить нерв и заблокировать поступление болевого сигнала в мозг. Кроме того, интенсивность и активацию разработки можно будет регулировать дистанционно, без проникновения под кожу. Когда устройство больше не нужно, то его можно деактивировать и оно спустя время растворится на биокомпоненты, которые затем будут выведены естественным путем.