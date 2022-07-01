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38 минут назад

Разработан снимающий боль имплант

Группа специалистов под руководством ученых из Северо-Западного университета разработала маленький и гибкий имплантат, который снимает боль без использования лекарственных препаратов. Выводы работы описаны в журнале Science.

Разработан снимающий боль имплант
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточняется, устройство полностью биосовместимо и водорастворимо. Оно представляет собой пластичную небольшую ленту шириной 5 миллиметров, которая хирургическим путем вводится пациенту и затем оборачивается вокруг определенного нерва. Имплант способен точечно заморозить нерв и заблокировать поступление болевого сигнала в мозг. Кроме того, интенсивность и активацию разработки можно будет регулировать дистанционно, без проникновения под кожу. Когда устройство больше не нужно, то его можно деактивировать и оно спустя время растворится на биокомпоненты, которые затем будут выведены естественным путем.

На данный момент исследователи провели успешные испытания на животных, а позднее его протестируют и на людях. Ученые надеются, что их разработка будет полезной для людей в послеоперационный период или после ампутации, когда им обычно назначают опиоидные препараты.

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