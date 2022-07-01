Препараты от стресса увеличивают риск развития деменции

Ученые заявили: лекарства, снижающие тревожность и стресс, могут привести к серьезным когнитивным проблемам в более позднем возрасте. И причина в их воздействии на клетки мозга.

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Последние пару лет все больше людей стали принимать препараты против тревожности и нервного напряжения. Пандемия коронавируса, нестабильная обстановка в мире, кризис и большое количество отнюдь не позитивных новостей, в том числе и о нашествии вируса обезьяньей оспы, — все это единым информационным потоком ежедневно воздействует на людей, и не все могут переживать такое спокойно. Люди стали чаще обращаться к психологам и принимать успокоительные, но ученые бьют тревогу и предупреждают, что это может быть небезопасно!

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Недавние исследования показали, что успокоительные препараты могут привести к снижению когнитивных функций в более позднем возрасте и стать причиной деменции, слабоумия и других пугающих проблем.

Исследователи из Австралийской организации по ядерной науке и технологиям обнаружили, что препараты от тревоги и стресса могут воздействовать на клетки микроглии мозга, которые взаимодействуют с ключевой частью нейронов мозга. Проще говоря, эти лекарства воздействуют на ту часть мозга, которая активирует клетки.

«В мозге есть миллиарды нейронов, представляющих собой электрические импульсы, которые передают информацию и посылают сигналы. Друг с другом эти нейроны соединяются через синапс. Изучив влияние препаратов на нервную систему у мышей, мы обнаружили, что те изменили нормальную активность клеток микроглии и косвенно их функцию — формирование и поддержание контактов между синапсами»,

— объяснил профессор Ричард Банати, признавшись, что многие из экспертов этого не ожидали.

Это означает, что некоторые люди, принимающие лекарства от тревожности, страдают хронической усталостью и подвергаются риску развития слабоумия, деменции и других когнитивных расстройств в более позднем возрасте. Специалисты сравнивают это с повреждением проводов в автомобиле, из-за которых он может хуже работать. Если будет повреждено большое количество проводов, то машина — то есть наш мозг — может полностью перестать выполнять некоторые важные функции.