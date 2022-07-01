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1 час назад

Почему у рыжих людей выше болевой порог, чем у всех остальных

Мира Маркина

По подсчетам ученых, в настоящее время на планете всего 1-2% рыжих людей. Неудивительно, что в отношении людей с таким редким цветом волос появляется множество мифов. Однако есть и правдивые утверждения.

Почему у рыжих выше болевой порог, чем у всех остальных
Фото: unsplashunsplash

Например, о том, что рыжие люди легче переносят боль, чем блондины, брюнеты или шатены. Почему так происходит? Разбирался "Рамблер".

Цвет волос и кожи человека зависит от концентрации в них особых пигментов – меланинов. Пигментация, то есть наличие конкретного цвета в волосах, связано с комбинацией генетических факторов. Вот почему цвет волос может прямо указывать и на другие особенности человека.

Ученые провели эксперимент на грызунах и выяснили, что изменения в рецепторе MC1R, который отвечает за рыжий окрас, повышает болевой порог. Это относится как к животным с рыжим мехом, так и к рыжеволосым людям.

При трансформации белок распадается на гормоны. В итоге появляются те, что остро воспринимают боль, и те, которые ее блокируют. Симбиоз этих гормонов приводит к балансу. Но в организме людей с рыжими волосами наблюдается "поломка" гена MC1R, вследствие чего болевой порог повышается.

Дело в том, что пассивность MC1R снижает выработку проопиомеланокортина, который отвечает за восприимчивость к боли.

Ученые намерены воспользоваться своим открытием для разработки в дальнейшем обезболивающих препаратов.

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