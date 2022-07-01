Ученые обнаружили, что вирус, вызывающий диарею, передается через слюну

Кишечные вирусы, вызывающие диарею, могут передаваться через слюну. Как выяснил "Рамблер" об этом говорят результаты исследования ученых из Национального института здравоохранения.

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Ежегодно миллионы людей поражают норовирусы - класс энтеровирусов, вызывающих тяжелые диарейные заболевания.

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"Ежегодно в мире норовирусы являются причиной 64 тыс. эпизодов диареи, требующих госпитализации, 900 тыс. посещений поликлиник с детьми в развитых странах и до 200 иыс. Смертельных случаев детей в возрасте до 5 лет. В России на долю норовирусных кишечных инфекций среди всех кишечных инфекций приходится 5-27%", — сообщает «Центр гигиенического образования населения».

Ранее считалось, что они минуют слюнные железы, однако новые данные показали, что они могут содержаться в слюнных железах мышей и распространяться через их слюну.

Так, исследователям уже давно известно, что кишечные вирусы, такие как норовирусы и ротавирусы, обходят слюнную железу и нацеливаются на кишечник, выходя позже через фекалии. Хотя некоторые ученые подозревали, что может быть другой путь передачи, эта теория до сих пор оставалась непроверенной.

Передача этих так называемых кишечных вирусов через слюну предполагает, что кашель, разговор, чихание, совместное употребление пищи и использование посуды и даже поцелуи могут способствовать распространению вирусов.

Так, выводы, опубликованные в журнале Nature, могут привести к более совершенным способам предотвращения, диагностики и лечения заболеваний, вызванных этими вирусами, что потенциально может спасти жизни. Исследование проводилось под руководством Национального института сердца, легких и крови (NHLBI), входящего в состав NIH.

Исследователям уже давно известно, что кишечные вирусы, такие как норовирусы и ротавирусы, могут распространяться при употреблении пищи или питьевых жидкостей, загрязненных фекалиями, содержащими эти вирусы. Считалось, что кишечные вирусы обходят слюнную железу и нацеливаются на кишечник, выходя позже через фекалии. Хотя некоторые ученые подозревали, что может быть другой путь передачи, эта теория до сих пор оставалась непроверенной.

Теперь, когда это доказано на мышах, исследователям нужно будет подтвердить, что передача кишечных вирусов через слюну у людей возможна. По словам исследователей, если они обнаружат, что это так, они также могут обнаружить, что этот путь передачи даже более распространен, чем обычный.

По словам ученых, открытие может объяснить, почему ежегодно во всем мире фиксируется так много кишечных инфекций, когда есть всего один путь заражения.

«Это совершенно новая территория, потому что считалось, что эти вирусы растут только в кишечнике...

Передача кишечных вирусов через слюну — это еще один уровень передачи, о котором мы не знали. Это совершенно новый взгляд на то, как эти вирусы могут передаваться, как их можно диагностировать и, что наиболее важно, как можно замедлить их распространение», — сказал старший автор Нихал Алтан-Боннет, доктор философии, руководитель лаборатории динамики хозяин-патоген в NHLBI.

Ученые объяснили, что открытие было случайным. Так, они проводили эксперименты с кишечными вирусами на детенышах мышей, потому как их незрелая пищеварительная и иммунная системы делают их восприимчивыми к инфекциям.