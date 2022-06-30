Как связаны рак и плохая экология

Специалисты Европейского агентства по охране окружающей среды опубликовали отчет, согласно которому не менее 10% случаев возникновения раковых заболеваний связаны с негативными изменениями окружающей среды. Какие конкретно факторы влияют на здоровье, читайте в статье “Рамблера”.

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Загрязнение воздуха, радон и ультрафиолетовое излучение, пассивное курение, асбест и химические вещества – пять источников угрозы для человеческого организма, считают авторы отчета. Рассмотрим некоторые из них в контексте статистики.

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Загрязненный твердыми частицами, диоксидом азота и серы воздух стал причиной примерно семи процентов всех случаев рака легких среди европейцев. Если от курения с целью сохранения здоровья отказаться можно, то от дыхания – нет. Поэтому этот фактор вызывает наибольшую тревогу.

Противораковое общество России подсчитало, что количество злокачественных опухолей, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, не превышает двух процентов. Больше всех страдают россияне, проживающие вблизи металлургических заводов. В их легких оседают канцерогенные вещества (полициклические ароматические углеводороды, хром, бензол, формальдегид, асбест и др.), которые и становятся триггером для возникновения рака. Поэтому меры по снижению количества выбросов оправданы.

Рак кожи, по данным ВОЗ на 2020 год, был пятым по частоте в мире. В Европе около четырех процентов от всех зафиксированных случаев онкологии приходится на рак кожи. В России примерно 80 тысяч человек столкнулись с этим заболеванием в 2019 году. Избавиться от УФ-излучения невозможно, как и прекратить дышать. Но нужно научиться соблюдать правила поведения на солнце и не пренебрегать защитой от вредных лучей.

Радоновое излучение как причина развития онкологии встречается немного реже. Оно связано в первую очередь с природными источниками этого токсичного газа и горнодобывающей промышленностью. Другими словами, онкология становится для людей, занятых в этой сфере, практически профессиональной болезнью. Влиянию радона подвержены и те, кто проживает на первом и цокольном этажах зданий, построенных над токсичными месторождениями.

“Наиболее высокие уровни концентрации радиоактивного радона в зданиях отмечаются в зимние месяцы. Это происходит потому, что зимой окна, как правило, закрыты или даже заклеены в целях сохранения тепла. Из-за этого радоновый газ, проникающий внутрь через маленькие трещины в фундаменте зданий, остается внутри помещений. Находящиеся там люди подвергаются воздействию радона, который с течением времени может оказать вредное воздействие на их легкие”, — объяснила врач-онколог Алевтина Киселева в беседе с “Газетой.ru”.

В августе 2020 года специалисты Роспотребнадзора били тревогу: в Республике Тыва, Ставропольском и Забайкальском крае, Еврейской автономной и Иркутской областях концентрация этого газа оказалась опасно высокой. Более того, риск развития онкологии легких у курильщиков, проживающих в перечисленных выше регионах, увеличивается в 25 раз.