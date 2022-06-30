Вызывающий диарею норовирус может передаваться через слюну

Класс вирусов, вызывающих тяжелые диарейные заболевания может развиваться в слюнных железах мышей и распространяться через их слюну, обнаружили ученые из Национального института здоровья.

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Передача этих так называемых энтеровирусов через слюну предполагает, что кашель, разговор, чихание, совместное использование пищи и посуды и даже поцелуи могут стать причиной распространения вирусов. Новые результаты еще должны быть подтверждены в исследованиях на людях.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, могут привести к улучшению способов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, вызванных этими вирусами, что может спасти жизни людей. Потому что от этого недуга каждый год страдают миллиарды людей.

Ранее считалось, что энтеральные вирусы минуют слюнную железу и попадают в кишечник, выходя затем через кал.