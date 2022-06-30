Могут ли бактерии спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

Один из основных признаков болезни Альцгеймера - образование в мозге отложений специфических белков. Это бета-амилоиды и скопления тау-белка — так называемые нейрофибриллярные клубки.

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Более ранние исследования показали, что их появление часто бывает связано с плохой гигиеной рта, и у людей с болезнями десен болезнь Альцгеймера встречается чаще.

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Бактерия Treponema denticola обитает во рту человека. Она способна провоцировать воспаления десен, а при отсутствии лечения приводит к пародонтиту и, впоследствии, образованию в деснах абсцессов и свищей.

Исследователи из Сычуаньского университета в Китае на протяжении 24 недель перорально вводили T. denticola самцам мышей, а затем изучили изменения, произошедшие в их мозге. О результатах эксперимента они рассказали на конференции Международной ассоциации стоматологических исследований, прошедшей онлайн.

"Данное исследование показало, что T. denticola может поражать гиппокампы мышей и способствовать гиперфосфорилированию тау-белка, активируя нейровоспаление в гиппокампах мышей",

- отметили авторы работы.

Предыдущие работы показали, что развитие болезни Альцгеймера может быть связано и с другими бактериями - например, вызывающими гингивит или поражающими дыхательные пути. Тем не менее говорить, что бактериальные инфекции рта напрямую связаны с болезнью Альцгеймера, пока рано.

"Никаких прямых доказательств возникновения при болезнях полости рта в мозге нейродегенеративного процесса, характерного для болезни Альцгеймера, до сих пор не получено или, во всяком случае, не опубликовано. Ибо "после того не значит вследствие того",

- рассказал "Газете.Ru" ведущий научный сотрудник Лаборатории функциональной биохимии нервной системы ИВНД и НФ РАН, доктор биологических наук Михаил Степаничев.

- Если проникновение бактерий и возможно, то, скорее всего, это будет способствовать развитию воспалительного ответа и активации "макрофагов" мозга - клеток микроглии. Последующее усиление воспаления и выброс из микроглиальных клеток в среду, окружающую нейроны, молекул, характерных для развития этой реакции, может способствовать индукции и/или развитию медленных дегенеративных изменений в мозге, т.е. приводить к повреждению и/или гибели нейронов и дальнейшей активации микроглии. Однако все это (роль бактерий) требует более серьезных и подробных исследований, чем те, что имеются на сегодняшний день.

Теории о влиянии бактерий на развитие болезни Альцгеймера появились недавно и требуют тщательной проверки, подтвердил "Газете.Ru" врач-невролог "СМ-Клиники" Евгений Пахомов.

"В исследованиях речь идет о таких бактериях, как Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis и Chlamydophila pneumoniae. Исходя из фактических данных и гипотез, бактерии, обитающие в носовой или в ротовой полости, попадают в определенные структуры головного мозга человека и вызывают появление патологических амилоидных бляшек, отложения амилоида, возникновение гиперфосфорилированного тау-белка и патологических нейрофибриллярных клубочков. Эти три показателя являются патологическими, то есть далеко выходят за предельно допустимые значения. Поэтому в неврологии и психиатрии они ассоциированы с болезнью Альцгеймера",

- рассказал он.

Исследования на мышах и клеточных культурах действительно показывают, что бактерии в веществе головного мозга связаны с образованием патологических отложений белка, и бактериальные инфекции могут рассматриваться как потенциальный фактор риска.

Однако сама болезнь Альцгеймера изучена недостаточно, чтобы делать выводы о конкретных ее причинах, считает врач. На данный момент существует три основных теории возникновения болезни Альцгеймера, добавил Пахомов.

Согласно амилоидной теории, болезнь возникает в результате нарушения метаболизма бета-амилоида, который откладывается в веществе головного мозга и в мозговых и менингеальных сосудах. Это может быть обусловлено, в частности, генетическими факторами и нарушениями оттока ликвора в глимфатической системе, которая с помощью спинномозговой жидкости выводит из тканей центральной нервной системы продукты жизнедеятельности, включая бета-амилоиды и тау-белки.

Сосудистая теория гласит, что основной причиной болезни Альцгеймера может быть амилоидная ангиопатия, то есть откладывание амилоида в мелких сосудах головного мозга. Нейровоспалительная теория - что когда происходит активация микроглии из-за накопления амилоида, возникает нарушение гематоэнцефалического барьера с нейровоспалительными изменениями.

Есть и другие предположения, связывающие болезнь Альцгеймера с нарушением активности ферментов и прочими изменениями в работе мозга, обычно обусловленными возрастом. Также большую роль играет генетический фактор.

"Я придерживаюсь мнения, что болезнь Альцгеймера зависит от возраста, и в вероятности ее развития большую роль играет положительный семейный анамнез. Безусловно, я, как ученый, считаю, что эти теории следует изучить и дополнить",

- заключил Пахомов.

Бета-амилоидные белки вырабатываются в мозге человека постоянно и выводятся из него с помощью глимфатической системы. Однако воспалительные заболевания в полости рта или носа могут затруднить отток ликвора, что косвенно замедлит и удаление из мозга накопившихся белков, приведя к образованию отложений. И, даже если бактерии не доберутся до мозга напрямую, косвенно появление воспалительных очагов все же может повысить риски развития болезни Альцгеймера или усугубить уже начавшееся расстройство.