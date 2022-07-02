Что будет с телом, если сутки голодать

Кратковременное голодание положительно влияет на организм. О том, какие процессы в это время происходят в теле, в беседе с "Рамблером" рассказала диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк.

Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

Во время голодания длительностью от 12 до 36 часов чужеродные элементы — старые и нефункционирующие клетки — перерабатываются в глюкозу, которая используется для выработки энергии, объяснила эксперт. Организм, по ее словам, входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях.

Видео дня

Голодание воспринимается организмом как противоестественное состояние, поэтому в большие перерывы между приемами пищи (полдня, день) он включает компенсаторные механизмы, так как ему нужно “выживать” и брать откуда-то энергию, утверждает врач. Первым источником энергии становится гликоген (сотни молекул глюкозы, которые связаны между собой) в печени и мышцах. Поэтому люди, не употребляющие пищу в течении всего дня, могут заметить на весах уменьшение массы на 2-2,5 кг. Но это, по словам диетолога, уходит вовсе не жир, а вода, которая удерживала гликоген в мышечной ткани.

В условиях отсутствия пищи организм также превращает в энергию жирные кислоты. Это ведет к снижению веса и сокращению нагрузки на сердце и опорно-двигательный аппарат. Поэтому кратковременное голодание перезапускает иммунную систему, которая начинает лучше противостоять вирусам и инфекциям.



Однако практиковать голодание следует осторожно, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Во время воздержания от еды не стоит отказываться от потребления воды. Людмила Микитюк Дипломированный диетолог-нутрициолог. Закончила академию нутрициологии NSA.

Диетолог рекомендует перед первым голоданием проконсультироваться с врачом-эндокринологом или диетологом, чтобы исключить заболевания, при которых отказ на пищи даже на одни сутки может быть опасен. Среди них эксперт выделила диабет, гастриты, язву желудка. Также специалист перечислила правила подготовки к суточному голоданию.

Готовиться к нему нужно за два дня. В первый день исключите из рациона мясные продукты, алкоголь, жирную и сладкую пищу. За один день старайтесь есть только растительные продукты — каши, пасты, овощи, фрукты.



Суточное голодание обычно начинается с вечера. Возможен легкий ужин, а после этого в течение 24 часов нужно воздерживаться от пищи и пить только чистую воду без газа в неограниченных количествах. Людмила Микитюк Дипломированный диетолог-нутрициолог. Закончила академию нутрициологии NSA.

Как отмечает диетолог, важно правильно выбрать день для голодания. Кому-то, по словам Микитюк, удобнее это делать в выходной — идеальный вариант для тех, кто устраивает разгрузочный день впервые и не знает, как будет себя чувствовать (возможна слабость или головная боль). Кому-то, наоборот, удобнее голодать в рабочий день, потому что можно отвлечься на повседневные дела, и ограничивать себя будет легче, добавила врач.

Если вы будете чувствовать сильную слабость, можно добавить в стакан воды чайную ложку меда. Старайтесь не планировать на разгрузочный день тех дел и встреч, которые могут потребовать больших физических или эмоциональных затрат, чтобы не перегружать организм. Людмила Микитюк Дипломированный диетолог-нутрициолог. Закончила академию нутрициологии NSA.

Доктор подчеркнула, что в вопросе голодания необходимо соблюдать распорядок. Людям с нормальным весом можно голодать один раз в неделю, худеющим — реже, не чаще 1 раза в месяц, уточнила Микитюк.

Поначалу, период голодовки не должен превышать 24 часов. Постепенно, при отсутствии негативных последствий, можно увеличить временной промежуток до 48 и 72 часов.



Обострение хронического заболевания или сезонная простуда — повод пропустить голодание, и вместо него перейти на лечебную диету. Людмила Микитюк Дипломированный диетолог-нутрициолог. Закончила академию нутрициологии NSA.