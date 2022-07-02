Что будет с телом, если сутки голодать

Кратковременное голодание положительно влияет на организм. О том, какие процессы в это время происходят в теле, в беседе с "Рамблером" рассказала диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк.
Во время голодания длительностью от 12 до 36 часов чужеродные элементы — старые и нефункционирующие клетки — перерабатываются в глюкозу, которая используется для выработки энергии, объяснила эксперт. Организм, по ее словам, входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях.
Голодание воспринимается организмом как противоестественное состояние, поэтому в большие перерывы между приемами пищи (полдня, день) он включает компенсаторные механизмы, так как ему нужно “выживать” и брать откуда-то энергию, утверждает врач. Первым источником энергии становится гликоген (сотни молекул глюкозы, которые связаны между собой) в печени и мышцах. Поэтому люди, не употребляющие пищу в течении всего дня, могут заметить на весах уменьшение массы на 2-2,5 кг. Но это, по словам диетолога, уходит вовсе не жир, а вода, которая удерживала гликоген в мышечной ткани.
Диетолог рекомендует перед первым голоданием проконсультироваться с врачом-эндокринологом или диетологом, чтобы исключить заболевания, при которых отказ на пищи даже на одни сутки может быть опасен. Среди них эксперт выделила диабет, гастриты, язву желудка. Также специалист перечислила правила подготовки к суточному голоданию.
Как отмечает диетолог, важно правильно выбрать день для голодания. Кому-то, по словам Микитюк, удобнее это делать в выходной — идеальный вариант для тех, кто устраивает разгрузочный день впервые и не знает, как будет себя чувствовать (возможна слабость или головная боль). Кому-то, наоборот, удобнее голодать в рабочий день, потому что можно отвлечься на повседневные дела, и ограничивать себя будет легче, добавила врач.
Доктор подчеркнула, что в вопросе голодания необходимо соблюдать распорядок. Людям с нормальным весом можно голодать один раз в неделю, худеющим — реже, не чаще 1 раза в месяц, уточнила Микитюк.