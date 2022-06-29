Нейробиологи нашли в мозге клетки, связанные с перееданием

Группа исследователей Кельнского университета разработала новую терапию для контроля пищевого поведения и борьбы с ожирением – работа ученых была опубликована в журнале Nature Metabolism.

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Эксперименты на мышах показали, что в контроле пищевого поведения важную роль играет лизофосфатидная кислота (LPA). Нейропептид AgRP, белок, который вырабатывается особыми клетками нервной системы, регулирует поступление к коре головного мозга вещества лизофосфатидилхолина, из которого под воздействием фермента аутотаксина и образуется LPA.

У мышей длительное голодание приводило к повышению концентрации лизофосфатидилхолина в крови и, соответственно, LPA - в мозге, животные начинали искать пищу. Однако снизить уровни лизофосфатидилхолина и LPA удалось с помощью введения ингибиторов аутотаксина. Такой же эффект дала и генетическая модификация мышей.

Кроме того, мыши с ожирением при регулярном введении ингибиторов начинали терять вес.

"Люди с нарушенным синаптическим сигнальным путем LPA чаще страдают от избыточного веса и диабета II типа. Это свидетельствует о возможном терапевтическом успехе ингибиторов аутотаксина, которые мы в настоящее время разрабатываем для использования на людях",