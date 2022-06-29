Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Нейробиологи нашли в мозге клетки, связанные с перееданием

Газета.Ruиещё 1

Группа исследователей Кельнского университета разработала новую терапию для контроля пищевого поведения и борьбы с ожирением – работа ученых была опубликована в журнале Nature Metabolism.

Нейробиологи нашли в мозге клетки, связанные с перееданием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперименты на мышах показали, что в контроле пищевого поведения важную роль играет лизофосфатидная кислота (LPA). Нейропептид AgRP, белок, который вырабатывается особыми клетками нервной системы, регулирует поступление к коре головного мозга вещества лизофосфатидилхолина, из которого под воздействием фермента аутотаксина и образуется LPA.

У мышей длительное голодание приводило к повышению концентрации лизофосфатидилхолина в крови и, соответственно, LPA - в мозге, животные начинали искать пищу. Однако снизить уровни лизофосфатидилхолина и LPA удалось с помощью введения ингибиторов аутотаксина. Такой же эффект дала и генетическая модификация мышей.

Кроме того, мыши с ожирением при регулярном введении ингибиторов начинали терять вес.

"Люди с нарушенным синаптическим сигнальным путем LPA чаще страдают от избыточного веса и диабета II типа. Это свидетельствует о возможном терапевтическом успехе ингибиторов аутотаксина, которые мы в настоящее время разрабатываем для использования на людях",

- отметили авторы работы.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители