10-секундный тест: стоит ли вам опасаться смерти в ближайшие годы

Ученые из Бразилии провели нестандартное исследование на базе клиники лечебной физкультуры Clinimex, в котором поучаствовали 1 702 человек в возрасте от 51 до 75 лет. В течение 12 лет – с 2008 по 2020 год – эксперты регулярно получали данные о состоянии испытуемых, а также проводили 10-секундные тесты на балансирование на одной ноге. Подробнее о том, к чему привела работа ученых – в материале "Рамблера".
Подавляющая часть людей из числа тех, кто не справился с тестом, страдали от серьезных заболеваний. В частности, от высокого уровня холестерина, диабета второго типа и сердечно-сосудистых недугов.
Специалисты скорректировали результаты с учетом возраста, пола и состояния здоровья и установили, что у тех, кто не смог пройти тест, риск смерти в течение следующих семи лет был на 84% выше, чем у тех, кто справился с тестированием.
Как работает такое необычное тестирование? Медики уверены, что способность сохранять равновесие может свидетельствовать об общем состоянии здоровья человека. Однако важно помнить о том, что 10-секундное тестирование не способно предоставить вам полную информацию о риске развития тех или иных заболеваний.