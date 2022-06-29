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53 минуты назад

10-секундный тест: стоит ли вам опасаться смерти в ближайшие семь лет

Мира Маркина

Ученые из Бразилии провели нестандартное исследование на базе клиники лечебной физкультуры Clinimex, в котором поучаствовали 1 702 человек в возрасте от 51 до 75 лет. В течение 12 лет – с 2008 по 2020 год – эксперты регулярно получали данные о состоянии испытуемых, а также проводили 10-секундные тесты на балансирование на одной ноге. Подробнее о том, к чему привела работа ученых – в материале "Рамблера".

10-секундный тест: стоит ли вам опасаться смерти в ближайшие годы
Фото: pexelspexels
Чтобы пройти тест, добровольцу нужно опереться на одну ногу, а второй коснуться задней части опорной. У каждого испытуемого было три попытки, но даже с учетом этого порядка 20% не смогли пройти тест. С возрастом процент людей, которые не смогли удержаться, увеличивался:
  • 5% в возрасте от 51 до 55 лет;
  • 8% в возрасте от 56 до 60 лет;
  • 18% в возрасте от 61 до 65 лет;
  • 37% в возрасте от 66 до 70 лет;
  • 54% в возрасте от 71 до 75 лет.

Подавляющая часть людей из числа тех, кто не справился с тестом, страдали от серьезных заболеваний. В частности, от высокого уровня холестерина, диабета второго типа и сердечно-сосудистых недугов.

Специалисты скорректировали результаты с учетом возраста, пола и состояния здоровья и установили, что у тех, кто не смог пройти тест, риск смерти в течение следующих семи лет был на 84% выше, чем у тех, кто справился с тестированием.

Как работает такое необычное тестирование? Медики уверены, что способность сохранять равновесие может свидетельствовать об общем состоянии здоровья человека. Однако важно помнить о том, что 10-секундное тестирование не способно предоставить вам полную информацию о риске развития тех или иных заболеваний.

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