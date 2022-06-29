Ученые: клетки животных и растений способны к обучению

“Мы склонны думать о клетках как о сложных молекулярных машинах. Идея о том, что клетки способны учиться – формировать внутренние модели внешней среды и использовать их для корректировки своего поведения – дает им способность, которой нет у большинства машин, и приближает нас к пониманию того, что значит быть “живым”. Наконец, раскрытие этих “внутренних моделей” может быть очень полезным, если мы хотим использовать клетки в терапевтических целях, как мы это делаем, например, в иммунотерапии»,