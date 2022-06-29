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2 часа назад

Ученые: клетки животных и растений способны к обучению

FBM.ru

На сайте научно-технической информации Phys.org. размещен материал, описывающий исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы, в котором предложено новое объяснение нейронных механизмов, лежащих в основе обучения клеток.

Ученые: клетки животных и растений способны к обучению
Фото: FBM.ruFBM.ru

Новое исследование основано на поведении одноклеточного простейшего организма Stentor roeseli, которое было впервые описано американским биологом Гербертом Спенсером Дженнингсом около 1900 года, но было признано невоспроизводимым. Последующие исследования показали, что клетка действительно потенциально способна к гораздо более сложному обучению, чем считалось ранее. Так в Гарварде возникла идея изучить процесс обучения в отдельных клетках.

Сначала ученые попытались дать определение процессу обучения, не связывая его с высшими животными и обязательным участием нервной системы.

“Мы склонны думать о клетках как о сложных молекулярных машинах. Идея о том, что клетки способны учиться – формировать внутренние модели внешней среды и использовать их для корректировки своего поведения – дает им способность, которой нет у большинства машин, и приближает нас к пониманию того, что значит быть “живым”. Наконец, раскрытие этих “внутренних моделей” может быть очень полезным, если мы хотим использовать клетки в терапевтических целях, как мы это делаем, например, в иммунотерапии»,

- говорят исследователи.

Если гипотезу удастся подтвердить в экспериментах, это позволит по-новому взглянуть на то, как живые организмы учатся и развиваются. Ранее уже было доказано, что растения и некоторые клетки обладают такой способностью при наличии каких-либо стимулов, с которыми они вступают в контакт.

Наука,Гарвардский университет,
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