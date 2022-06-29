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1 час назад

Российские ученые разработали метод безболезненных операций на коже

ТК «Звезда»

Российские ученые из Лаборатории оптических излучений Балтийского федерального университета имени Канта разработали безболезненный метод проведения хирургических операций на коже.

Ученые в РФ разработали метод безболезненных операций на коже
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Эксперты предложили использовать нетермальную плазму. Это специальный ионизированный газ, где электроны обладают высокой температурой, положительные ионы - низкой. При этом температура плазмы достигает около 40 градусов Цельсия. И в данном случае хирургическая операция проходит безболезненно.

По мнению ученых, данный метод можно использовать для обработки открытых ран. Дело в том, что плазма способна стимулировать ускоренное заживление, сообщает «Газета.ru».

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