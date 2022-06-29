Ученые в РФ разработали метод безболезненных операций на коже

Эксперты предложили использовать нетермальную плазму. Это специальный ионизированный газ, где электроны обладают высокой температурой, положительные ионы - низкой. При этом температура плазмы достигает около 40 градусов Цельсия. И в данном случае хирургическая операция проходит безболезненно.