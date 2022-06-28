Как связаны беспокойный сон и болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона – второй по популярности запрос в крупных поисковых системах. Эта патология нервной системы развивается очень медленно. Ее симптомы незаметны, что негативно сказывается на дальнейшей судьбе пациента. Ведь чем быстрее начать лечение, тем выше в будущем качество жизни человека.

Новое исследование британского невролога доказывает, что кошмары могут быть одним из первых признаков болезни Паркинсона. Подробнее о его умозаключениях читайте в статье “Рамблера”.

Британский невролог Абидеми Отайку работает в городской больнице Бирмингема. Он проанализировал данные обширного анкетирования, участниками которого стали 3818 мужчин в возрасте 67 лет (и старше). В одной из анкет их попросили ответить на несколько вопросов о качестве сна и сновидениях. Исследование длилось 12 лет. На протяжении всего этого времени у 91 участника-добровольца была диагностирована болезнь Паркинсона.

Абидеми Отайку пришел к выводу, что мужчины, которым часто снились кошмары, имели более высокий риск развития болезни Паркинсона, чем те, кто видел плохие сны реже одного раза в неделю. Этот необычный симптом мог появиться за несколько лет до фиксирования типичных признаков Паркинсона – тремора, скованности движений, забывчивости.