Обнаружена генетическая мутация, вызывающая пристрастие к сахару

Новое исследование показывает, что ощущение сахара связано с генетикой, и каждый человек по-своему воспринимает сладкое.

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Специалисты из медико-генетического центра Genotek обнаружили, что у 23% россиян есть генетическая мутация, которая заставляет их больше любить сладкое.

Исследователи проанализировали данные о здоровье 59 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. У некоторых из них оказался изменен ген GLUT2: эти люди менее восприимчивы к глюкозе и не сразу осознают, что съели достаточно сладкого из-за отсутствия реакции со стороны центральной нервной системы, передает «Газета.ru».