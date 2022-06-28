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2 часа назад

Обнаружена генетическая мутация, вызывающая пристрастие к сахару

runews24.ru

Новое исследование показывает, что ощущение сахара связано с генетикой, и каждый человек по-своему воспринимает сладкое.

Обнаружена генетическая мутация, вызывающая пристрастие к сахару
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалисты из медико-генетического центра Genotek обнаружили, что у 23% россиян есть генетическая мутация, которая заставляет их больше любить сладкое.

Исследователи проанализировали данные о здоровье 59 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. У некоторых из них оказался изменен ген GLUT2: эти люди менее восприимчивы к глюкозе и не сразу осознают, что съели достаточно сладкого из-за отсутствия реакции со стороны центральной нервной системы, передает «Газета.ru».

Исследователи отмечают, что обнаружение этой мутации подтверждает, что восприятие сладкого «вплетено» в генетику и у каждого человека оно свое. Некоторые люди с помощью повышенного употребления углеводных продуктов пытаются лучше почувствовать вкус.

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