Обнаружена генетическая мутация, вызывающая пристрастие к сахару

Новое исследование показывает, что ощущение сахара связано с генетикой, и каждый человек по-своему воспринимает сладкое.
Специалисты из медико-генетического центра Genotek обнаружили, что у 23% россиян есть генетическая мутация, которая заставляет их больше любить сладкое.
Исследователи проанализировали данные о здоровье 59 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. У некоторых из них оказался изменен ген GLUT2: эти люди менее восприимчивы к глюкозе и не сразу осознают, что съели достаточно сладкого из-за отсутствия реакции со стороны центральной нервной системы, передает «Газета.ru».
Исследователи отмечают, что обнаружение этой мутации подтверждает, что восприятие сладкого «вплетено» в генетику и у каждого человека оно свое. Некоторые люди с помощью повышенного употребления углеводных продуктов пытаются лучше почувствовать вкус.