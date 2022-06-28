Найдены новые пути лечения болезни Паркинсона

Ученые из Института неврологии и трансляционных наук Перрона в Западной Австралии и Университета Мердока нашли новые пути лечения болезни Паркинсона. Для этого они предлагают обратить внимание на генетические процессы, вызывающие дегенерацию нервных клеток у пациентов. Статья с выводами исследования опубликована в журнале Experimental Biology and Medicine.

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В ходе работы специалисты проанализировали интроны, которые влияют на секвенирование ДНК, и выявили их воздействие на развитие болезни Паркинсона. Оказалось, что они могут являться индикаторами риска возникновения и прогрессирования заболевания.