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1 час назад

Найдены новые пути лечения болезни Паркинсона

Lenta.ru

Ученые из Института неврологии и трансляционных наук Перрона в Западной Австралии и Университета Мердока нашли новые пути лечения болезни Паркинсона. Для этого они предлагают обратить внимание на генетические процессы, вызывающие дегенерацию нервных клеток у пациентов. Статья с выводами исследования опубликована в журнале Experimental Biology and Medicine.

Найдены новые пути лечения болезни Паркинсона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы специалисты проанализировали интроны, которые влияют на секвенирование ДНК, и выявили их воздействие на развитие болезни Паркинсона. Оказалось, что они могут являться индикаторами риска возникновения и прогрессирования заболевания.

Более ранние исследования сосредотачивались на экзонах, которые составляют два процента генома человека, отвечающих за кодирование информации белков. Основная часть риска развития нейродегенеративного заболевания сосредоточена в оставшихся 98 процентах, которые определяют где, когда и как будут вырабатываться экзоны. Ученые считают, что их открытие позволит сформировать новые методы терапии, диагностики и профилактики болезни Паркинсона.

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