Почему умер первый человек с пересаженным свиным сердцем

В начале 2022 года 57-летний Дэвид Беннет стал первым человеком, которому пересадили сердце свиньи. И если поначалу он чувствовал себя отлично, то через какое-то время Сеть взорвала новость о его смерти.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Практически сразу многие начали говорить, что связано это именно с достаточно специфичной операцией.

Но вот, спустя несколько месяцев после смерти Беннета, врачи всё же выяснили, чем была вызвана смерть пациента. Оказалось, что виной всему не отторжение органа, а более банальная вирусная инфекция.

Сообщается, что во время проведения будущих операций, специалисты намерены усилить контроль за инфекциями в донорских органах при выращивании животных и проведении хирургического вмешательства.