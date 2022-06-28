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1 час назад

Почему на самом деле умер первый человек с пересаженным свиным сердцем

Ferra.ru

В начале 2022 года 57-летний Дэвид Беннет стал первым человеком, которому пересадили сердце свиньи. И если поначалу он чувствовал себя отлично, то через какое-то время Сеть взорвала новость о его смерти.

Почему умер первый человек с пересаженным свиным сердцем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Практически сразу многие начали говорить, что связано это именно с достаточно специфичной операцией.

Но вот, спустя несколько месяцев после смерти Беннета, врачи всё же выяснили, чем была вызвана смерть пациента. Оказалось, что виной всему не отторжение органа, а более банальная вирусная инфекция.

Сообщается, что во время проведения будущих операций, специалисты намерены усилить контроль за инфекциями в донорских органах при выращивании животных и проведении хирургического вмешательства.

Напомним, что о смерти Дэвида Беннета после пересадки сердца стало известно ещё в марте. После операции он проходил активное восстановление и физиотерапию.

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