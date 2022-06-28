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3 часа назад

Как печень контролирует наш мозг и поведение

Ferra.ru

Новое исследование учёных из Йельского университета показало, что печень играет важную роль в регулировании пищевого поведения у мышей, и это открытие может иметь значение и для людей.

Как печень контролирует наш мозг и поведение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В серии экспериментов исследовательская группа обнаружила схему, с помощью которой мозг и печень взаимодействуют и контролируют друг друга. В этом участвует группа клеток, известных как нейроны, связанные с агути-родственным белком (AgRP), которые находятся в гипоталамусе, а также тип липидов, секретируемых печенью, — лизофосфатидилхолины (LPC).

Нейроны AgRP необходимы для стимулирования чувства голода и играют решающую роль в высвобождении липидов из жировых запасов в организме, когда нам хочется есть. Как только печень выделяет LPC, фермент в крови быстро превращает его в лизофосфатидную кислоту или LPA. Другие исследователи показали, что LPA может изменять активность нейронов в головном мозге.

В этом исследовании учёные заметили, что после голодания у мышей был более высокий уровень LPA как в крови, так и в спинномозговой жидкости. Это повышение уровня LPA вызвало увеличение активности нейронов в коре головного мозга, что вызвало повышенный аппетит после голодания. И все эти эффекты зависели от функции нейронов AgRP.

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