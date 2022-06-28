Как печень контролирует наш мозг и поведение

Новое исследование учёных из Йельского университета показало, что печень играет важную роль в регулировании пищевого поведения у мышей, и это открытие может иметь значение и для людей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В серии экспериментов исследовательская группа обнаружила схему, с помощью которой мозг и печень взаимодействуют и контролируют друг друга. В этом участвует группа клеток, известных как нейроны, связанные с агути-родственным белком (AgRP), которые находятся в гипоталамусе, а также тип липидов, секретируемых печенью, — лизофосфатидилхолины (LPC).

Нейроны AgRP необходимы для стимулирования чувства голода и играют решающую роль в высвобождении липидов из жировых запасов в организме, когда нам хочется есть. Как только печень выделяет LPC, фермент в крови быстро превращает его в лизофосфатидную кислоту или LPA. Другие исследователи показали, что LPA может изменять активность нейронов в головном мозге.