Воздействие света в ночное время может быть опасно

Новое исследование показало, что пожилые мужчины и женщины, подвергающиеся воздействию света в ночное время, гораздо чаще страдали ожирением, высоким давлением и диабетом по сравнению с теми, кто спал без любого светового воздействия.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Воздействие света оценивали с помощью специального наручного устройства в течение недели. Специалисты объяснили: пожилые люди в целом более подвержены риску диабета и сердечно сосудистых патологий, цель данной работы выяснить – есть ли разница в частоте этих патологий, связанная с воздействием света в ночное время.

Это мог быть свет смартфона, оставленного включённым телевизора, «светового загрязнения» больших городов – жители мегаполисов живут среди большого количества источников искусственного света 24/7.

Оказалось, что только менее половины из полутысячи участников эксперимента (мужчины и женщины в возрасте от 63 до 84 лет) пребывают в темноте в течение пяти часов каждые сутки. Остальные – подвергаются воздействию какого-либо света постоянно, в том числе, во время ночного сна.

Поскольку исследование было поперечным, учёные не могут сказать – заставляют ли людей спать со светом их заболевания или свет способствует развитию этих состояний. Например, люди с ожирением, диабетом и гипертонией могут чаще ходить в туалет по ночам или иметь другие поводы не выключать свет.

В любом случае, крайне важно сводить к минимуму воздействие света в ночное время. Специалисты дали ряд советов, как это сделать.