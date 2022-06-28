Врачи оперируют сердце электрическими импульсами

«Для проведения операции мы выбрали эту аритмию, потому что уже известно, где нужно наносить определенное воздействие. Мы планируем применять эту методику от таких относительно простых случаев нарушения ритма сердца до сложных. Для этого мы будем собирать данные об эффективности и безопасности данной технологии. Нам нужно два-три года для того, чтобы поставить эту операцию на поток»,