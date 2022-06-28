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2 часа назад

Новосибирские врачи оперируют сердце электрическими импульсами

Мир24

Первую в России операцию по лечению аритмии микросекундными электрическими импульсами провели в Новосибирске. Как заявил в эфире телеканала «МИР 24» заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Александр Романов, основной этап операции занял одну минуту.

Врачи оперируют сердце электрическими импульсами
Фото: Мир24Мир24

«Мы провели первую операцию с помощью нового типа энергии. Использовался метод электропорации – это концентрированный выплеск энергии, длящийся сотые доли секунды. Это некий электрошок»,

– рассказал врач.

Он сообщил, что у пациента был диагноз «трепетание предсердий» – разновидность аритмии, при которой кровь поставляется к органам недостаточно эффективно, что чревато развитием сердечной недостаточности. Прооперированный пациент чувствует себя хорошо.

К преимуществам методики, по словам эксперта, относятся безопасность и быстрота. При таком воздействии не разрушаются клетки организма, как при некоторых традиционных способах лечения.

«Для проведения операции мы выбрали эту аритмию, потому что уже известно, где нужно наносить определенное воздействие. Мы планируем применять эту методику от таких относительно простых случаев нарушения ритма сердца до сложных. Для этого мы будем собирать данные об эффективности и безопасности данной технологии. Нам нужно два-три года для того, чтобы поставить эту операцию на поток»,

– заявил Александр Романов.

Наука,Александр Романов,
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