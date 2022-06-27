Устойчивость рака к терапии связана с циркадными ритмами

Международная группа ученых, возглавляемая исследователями из Нидерландского института рака, показала, что причина устойчивости рака простаты к антигормональной терапии объясняется регуляцией циркадных ритмов в опухолевых клетках. Это может быть использовано в разработке новых методов терапии. Статья опубликована в журнале Cancer Discovery.

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Рак предстательной железы — это форма рака, которая развивается под действием гормонов, в основном тестостерона. Пациентов с метастазирующим раком простаты часто лечат антигормональными препаратами, которые ингибируют сигнальные пути, связанные с тестостероном, и замедляют рост опухоли. Однако со временем раковые клетки вырабатывают устойчивость к антигормональной терапии. Поэтому ученые ищут новые методы лечения.

Теперь исследователи проанализировали образцы тканей от 56 пациентов с раком простаты из группы высокого риска. Все пациенты три месяца принимали антигормональные препараты, затем опухоль удалялась хирургическим путем. Ученые изучили ДНК в опухолевых клетках. Они обнаружили, что в устойчивости рака к антигормональной терапии играет важную роль белок, который в норме регулирует циркадные ритмы. При этом сами циркадные ритмы в опухолевых клетках не функционируют, поэтому регулирующие их белки и играют иные функции.

Ученые обнаружили, что ингибирование этого белка приводит к тому, что опухолевые клетки становятся более восприимчивыми к антигормональной терапии. Это было показано на экспериментах как с клетками, так и с мышами. Такой подход может быть использован впоследствии для улучшения методов лечения рака предстательной железы.