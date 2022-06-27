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3 часа назад

Путешествия помогают бороться с деменцией — исследование

Medical Note

Путешествия могут оказать терапевтический эффект при лечении деменции, выяснили ученые из Австралии и Китая. Об этом сообщает журнал «НОЖ».

Путешествия помогают бороться с деменцией — исследование
Фото: Medical NoteMedical Note

Специалисты установили, что новые впечатления, полученные во время путешествия, положительно влияют на работу головного мозга.

Это обеспечивает когнитивную и сенсорную стимуляцию, необходимость адаптироваться к новым условиям во время поездки заставляет мозг функционировать в усиленном режиме.

Путешествия предполагают, что человек будет физически активен, а физическая активность напрямую связана с психическим здоровьем. Кроме того, в поездке люди чаще едят вместе, что положительно влияет на пищевое поведение у пациентом с деменцией, говорится в статье.

Авторы исследования призывают переосмыслить роль путешествий во врачебной практике и воспринимать их не только как развлечение, но и как вариант терапии.

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