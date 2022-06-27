Путешествия могут оказать терапевтический эффект при лечении деменции, выяснили ученые из Австралии и Китая. Об этом сообщает журнал «НОЖ».

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Специалисты установили, что новые впечатления, полученные во время путешествия, положительно влияют на работу головного мозга.

Это обеспечивает когнитивную и сенсорную стимуляцию, необходимость адаптироваться к новым условиям во время поездки заставляет мозг функционировать в усиленном режиме.

Путешествия предполагают, что человек будет физически активен, а физическая активность напрямую связана с психическим здоровьем. Кроме того, в поездке люди чаще едят вместе, что положительно влияет на пищевое поведение у пациентом с деменцией, говорится в статье.