Найдено вещество, которое поможет в лечении лейкемии

Международная группа ученых из Института молекулярной медицины (Португалия), Кембриджского университета (Великобритания) и Центра совместных исследований в биологии (Испания) выделили из муравьиного дерева и модифицировали вещество, которое поможет в лечении острого миелоидного лейкоза. Химические модификации помогли снизить токсичность этого соединения, а также придали ему таргетные свойства. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemistry.

Фото: InScience InScience

Острый миелоидный лейкоз — это агрессивная форма рака, при которой аномально увеличивается количество незрелых кровяных клеток — миелоидных клеток. Выживаемость пациентов с этой формой рака составляет около 20% в течение 5 лет после постановки диагноза. К тому же, существует высокая вероятность рецидива.

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Еще в 2018 году группа ученных выделили из муравьиного дерева вещество, которое принадлежит к семейству орто-хинонов, — бета-лапахон. Тогда же с помощью машинного обучения они показали механизм терапевтического действия этого соединения. Оно способно замедлять рост количества миелоидных клеток, поэтому является хорошим кандидатом для лечения острого миелоидного лейкоза. Однако бета-лапахон достаточно активен с химической точки зрения, чем объясняются токсические эффекты при его применении.

Чтобы их минимизировать, исследователи использовали два подхода. Она добавили химическую группировку, которая блокирует нежелательную реактивность вещества. При этом эта группировка снимается в кислой среде — то есть внутри клеток. Чтобы вещество доставлялось напрямую в раковые клетки, ученые обратились к другому подходу. Модифицированный бета-лапахон присоединили к антителу к маркеру CD33, который присутствует в раковых клетках. Благодаря этому вещество попадает напрямую в эти клетки и не повреждает здоровые. Оказываясь в опухолевых клетках, оно вновь обретает свои реакционные и токсические свойства, поэтому уничтожает их.